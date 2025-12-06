বেসরকারি ব্যাংক নেবে ম্যানেজার, কর্মস্থল ঢাকা

বেসরবারি ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহীদের জন্য আবেদনের সুযোগ ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রি থাকলে প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: কোর নেটওয়ার্ক অ্যান্ড পেরিমিটার সিকিউরিটি, এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক সার্ভিসেস
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার/ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে
অভিজ্ঞতা: ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
আবেদনের বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের জন্য এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত