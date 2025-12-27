আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক
আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ইভিপি পদমর্যাদায় পাবেন বিশেষ সুবিধা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি তাদের মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান হিসেবে ‘চিফ পিপল অফিসার’ (সিপিও) নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকের উন্নয়নে নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী ও অভিজ্ঞ পেশাদারেরা আগামী ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।

কাজের দায়িত্ব

নির্বাচিত কর্মকর্তাকে ব্যাংকের মানবসম্পদ নীতি তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে। দক্ষ কর্মী নিয়োগ, কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং বেতনকাঠামো ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। পদটি উচ্চপর্যায়ের হওয়ায় তিনি সরাসরি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও সিইওর কাছে রিপোর্ট করবেন।

আবেদনের যোগ্যতা

প্রার্থীকে অর্থনীতি, ফিন্যান্স বা ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতকোত্তর হতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরেই তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়। এইচআর বিষয়ে পেশাদার ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে।

অভিজ্ঞতা ও বয়স

ব্যাংকিং খাতে অন্তত ১৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর মধ্যে মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান বা উচ্চপদে অন্তত তিন বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি। প্রার্থীর বয়স অনধিক ৫৫ বছর হতে হবে।

সুযোগ-সুবিধা

নির্বাচিত প্রার্থীকে ব্যাংকের ইভিপি বা এসইভিপি পদমর্যাদা দেওয়া হবে। এ ছাড়া ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত, সব শিক্ষাগত ও অভিজ্ঞতার সনদের কপি এবং এক কপি রঙিন ছবিসহ আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রটি একটি সিলগালা করা খামে ভরে সরাসরি বা ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, আল-আরাফাহ্‌ টাওয়ার, ৬৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ জানুয়ারি ২০২৬।

