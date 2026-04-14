জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ পদে চাকরি, গ্রেড ৫ থেকে ১৬

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পদোন্নতি/আপগ্রেডেশনের (স্বপদ নিয়ে পদোন্নয়ন) মাধ্যমে ৫ থেকে ১৬ গ্রেডে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৩১। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: উপরেজিস্ট্রার/সমমান
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম স্নাতকোত্তর/সমমান ডিগ্রিসহ সহকারী রেজিস্ট্রার/সহকারী রেজিস্ট্রার (কম্পিউটার)/সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/সহকারী কলেজ পরিদর্শক/সহকারী পরিচালক পদে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব পদে ন্যূনতম ৮ বছরের অভিজ্ঞতা।
অথবা
ন্যূনতম স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক (পাস)/সমমান ডিগ্রিহ সহকারী রেজিস্ট্রার/সহকারী রেজিস্ট্রার (কম্পিউটার)/সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/সহকারী কলেজ পরিদর্শক/সহকারী পরিচালক পদে ৪ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব পদে ন্যূনতম ৮ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
গ্রেড: ৫
২. পদের নাম: সিনিয়র প্রোগ্রামার
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রোগ্রামার পদে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ন্যূনতম ৮ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা। উচ্চতর ডিগ্রিপ্রশিক্ষণ/যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
গ্রেড: ৫
৩. পদের নাম: সিনিয়র মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার পদে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ন্যূনতম ৮ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা। নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষভাবে দক্ষতা অত্যাবশ্যক।
গ্রেড: ৫
৪. পদের নাম: মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার পদে ন্যূনতম ৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা। কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
গ্রেড: ৬
৫. পদের নাম: সিনিয়র মেডিকেল অফিসার/সিনিয়র মেডিকেল অফিসার (ডেন্টিস্ট্রি)
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: মেডিকেল অফিসার/মেডিকেল অফিসার (ডেন্টিস্ট্রি) পদে ন্যূনতম ৩ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা। উচ্চতর ডিগ্রি/প্রশিক্ষণ/যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
গ্রেড: ৬
৬. পদের নাম: সহকারী রেজিস্ট্রার/সমমান
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম স্নাতকোত্তর/সমমান ডিগ্রিসহ সেকশন অফিসার/সমমান পদে ৩ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
অথবা, ন্যূনতম স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক (পাস)/সমমান ডিগ্রিসহ সেকশন অফিসার/সমমান পদে ৪ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
গ্রেড: ৭
৭. পদের নাম: সহকারী রেজিস্ট্রার (কম্পিউটার)
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম স্নাতকোত্তর/সমমান ডিগ্রিসহ টেকনিক্যাল অফিসার/সমমান পদে ৩ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
অথবা, ন্যূনতম স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক (পাস)/সমমান ডিগ্রিসহ সেকশন অফিসার/সমমান পদে ৪ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
গ্রেড: ৭
৮. পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সাব টেকনিক্যাল অফিসার পদে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ন্যূনতম ৪ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা। উচ্চতর ডিগ্রি/প্রশিক্ষণ/যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
গ্রেড: ৯
৯. পদের নাম: সেকশন অফিসার
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তা/সমমান পদে ন্যূনতম ৩ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
অথবা, ন্যূনতম স্নাতকোত্তর/সমমান ডিগ্রিসহ উচ্চমান সহকারী/সমমান পদে ন্যূনতম ৩ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
অথবা, ন্যূনতম স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক (পাস)/সমমান ডিগ্রিসহ উচ্চমান সহকারী/সমমান পদে ন্যূনতম ৪ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
গ্রেড: ৯
১০. পদের নাম: টেকনিক্যাল অফিসার
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সাব টেকনিক্যাল অফিসার পদে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ন্যূনতম ৪ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা। উচ্চতর ডিগ্রি/প্রশিক্ষণ/যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
গ্রেড: ৯
১১. পদের নাম: সিনিয়র ক্যাটালগার
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ক্যাটালগার/গ্রন্থাগার সহকারী পদে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ন্যূনতম ৪ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা। ২য় শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে।
গ্রেড: ১০
১২. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: উচ্চতর ডিগ্রি/প্রশিক্ষণ/যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিসহ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/নিম্নমান সহকারী পদে ন্যূনতম ৩ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
অথবা, ন্যূনতম এইচএসসি পাসসহ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/নিম্নমান সহকারী পদে ন্যূনতম ৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
গ্রেড: ১৩
১৩. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি/সমমান ডিগ্রিসহ অফিস সহায়ক পদে ন্যূনতম ৮ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
কম্পিউটার চালনায় পারদর্শিতা থাকতে হবে। কম্পিউটার টাইপিং সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ বাংলায় ২৫ শব্দ।
গ্রেড: ১৬
আবেদনের নিয়ম—
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ১২ এপ্রিল ২০২৬
আবেদন শেষ: ১৫ এপ্রিল ২০২৬
অনলাইন আবেদনপত্রের প্রিন্ট কপি এবং সব সনদপত্রের সত্যায়িত কপিসহ ১ সেট আবেদনপত্র বিভাগীয় প্রধান/দপ্তরপ্রধানের মাধ্যমে ১৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রার বরাবর জমা দিতে হবে।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।