৮টি ব্যাংকে অফিসার পদের নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ৮টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ‘অফিসার (জেনারেল)’ পদের নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত তারিখ অনুযায়ী ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি ২০২৬) বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদের নাম ও গ্রেড: অফিসার (জেনারেল) (১০ম গ্রেড)
পদ সংখ্যা: ৯৯৭
নিয়োগ পরীক্ষার পূর্বের তারিখ: ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
নিয়োগ পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
পরীক্ষার কেন্দ্র তালিকা যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে।