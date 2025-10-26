চাকরি

আকার বাড়ছে বিজিবির: নতুন ২,২৫৮টি পদ অনুমোদন

বাসস ঢাকা

সরকার বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) জন্য নতুন করে আরও ২ হাজার ২৫৮টি পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নতুন পদগুলো বিজিবির তিনটি ব্যাটালিয়ন ও একটি হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ করা হবে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নতুন ব্যাটালিয়নগুলো স্থাপন করা হবে কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী, বান্দরবানের থানচি এবং মেহেরপুর জেলায়; আর হাসপাতালটি থাকবে খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলায়। প্রতিটি ব্যাটালিয়নের জন্য ৭৪২টি করে পদ এবং হাসপাতালের জন্য ৩২টি পদ সৃষ্ট হয়েছে। নতুন পদ যুক্ত হওয়ায় বিজিবির মোট জনবল বেড়ে দাঁড়াবে ৫৯ হাজার ৭৩৫ জনে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে স্বল্পসংখ্যক পদ নিয়ে সীমান্ত রক্ষার কাজে গঠিত হয় তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর)। ২০১১ সালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

