চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বেতন নবম গ্রেডে

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এক পদে দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১০ আগস্ট প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ১ সেপ্টেম্বর আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড: নবম
বেতন: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রিসহ এক বছরের ইন–সার্ভিস প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা
সার্জারি/মেডিসিন/গাইনোকোলজি/চক্ষু/ইএনটি/রেডিওগ্রাফি/পেড্রিয়াটিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বয়সসীমা: ৩২ বছর
আবেদন ফি: ২০০ টাকা

আবেদনের পদ্ধতি
আবেদনপত্রে পদের নাম, প্রার্থীর নাম, পিতার ও মাতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জন্মতারিখ ও বয়স, জাতীয়তা, ধর্ম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও পেশাগত যোগ্যতার বিস্তারিত বিবরণ ও অন্যান্য পাঠ্যসূচিবহির্ভূত কার্যাদি উল্লেখপূর্বক ‘পরিচালক (প্রশাসন), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ’ বরাবর ডাকযোগে বা সরাসরি প্রেরণ করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
*আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন:

