বিএনসিসিতে ১২ থেকে ২০তম গ্রেডের ৩৭টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।
চাকরি

বিএনসিসিতে বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৩৭

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) অধিদপ্তরে ১২ থেকে ২০তম গ্রেডের ৩৭টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করে। আবেদনের শেষ সময় ২১ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ
১. সুপারিনটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; সরকারি অথবা আধা সরকারি অফিসে পাঁচ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; এবং কম্পিউটার টাইপিং জানা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন গ্রেড ও স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
২. ড্রাফটসম্যান
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ড্রাফটসম্যানশিপে সার্টিফিকেটসহ স্বীকৃত বোর্ড থেকে কমপক্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তিন বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন গ্রেড ও স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১২)
৩. অফিস সহকারী
পদসংখ্যা: ১৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন গ্রেড ও স্কেল: ১৩,০০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৪. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৯
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ষষ্ঠ শ্রেণি পাস এবং অবশ্যই সাইকেল চালানো জানতে হবে।
বেতন গ্রেড ও স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

৫. মালি
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ষষ্ঠ শ্রেণি পাস এবং বাগান তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন গ্রেড ও স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৬. নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ষষ্ঠ শ্রেণি পাস এবং নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সশস্ত্র বাহিনী অথবা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত সিপাহিরা (সৈনিক/কনস্টেবল) অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন গ্রেড ও স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৭. পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন গ্রেড ও স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা
১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি
১ নম্বর পদের আবেদন ফি বাবদ ১৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা; ২ ও ৩ নম্বর পদের আবেদন ফি বাবদ ১০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা; ৪, ৫ ও ৬ নম্বর পদের আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

* সব গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীরা) প্রার্থীদের আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।
বিস্তারিত ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

