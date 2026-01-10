চাকরি

সোনালী ব্যাংকে চাকরি, দুটি পদের প্রবেশপত্র ডাউনলোডের নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা
মতিঝিলে সোনালী ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয় কর্মীরা
প্রথম আলো ফাইল ছবি

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত সোনালী ব্যাংকে ‘সিনিয়র অফিসার (আইটি)’ ও ৪টি ব্যাংকে ‘অফিসার (আইটি)’ পদের পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোডের নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের প্রবেশপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ–সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

২৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে হবে। https://erecruitment.bb.org.bd ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে।

সোনালী ব্যাংকে ‘সিনিয়র অফিসার (আইটি)’ পদে ১৬৬ ও ৪টি ব্যাংকে ‘অফিসার (আইটি)’ পদে ৩৩২ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।

