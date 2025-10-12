সিইও নিয়োগ দিচ্ছে ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স কোম্পানি

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স কোম্পানি। আবেদন করতে কমপক্ষে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হবে। ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
পদের নাম ও বিবরণ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে এবং কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ অর্জন করতে হবে। করপোরেট ফাইন্যান্স ও পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে দৃঢ় ধারণা থাকতে হবে। মার্কেটিং, ফিন্যান্সসহ বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। করপোরেট গভর্ন্যান্স ও জেনারেল ম্যানেজমেন্টের চর্চা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: নন–লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে কমপক্ষে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর মধ্যে কমপক্ষে দুই বছর সিইওর ঠিক নিচের পদে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন–ভাতা: আলোচনা সাপেক্ষে
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ৪০ বছর এবং সর্বোচ্চ ৬৪ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত (সিভি), সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র চেয়ারম্যান, ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, ক্যামেলিয়া হাউস, ২২, কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা–১০০০ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়
৩০ অক্টোবর ২০২৫