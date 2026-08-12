অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ, আবেদন শুরু ১৬ আগস্ট

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন ঢাকা কর অঞ্চল-২০ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে মোট ৪৭ জনকে নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন স্কেল
১. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
২. ব্যক্তিগত সহকারী
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
৩. প্রধান সহকারী
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
৪. উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
৫. সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৯
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
৬. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৯
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
৭. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৯
বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)
আবেদন ফি
আবেদন ফি বাবদ ১ থেকে ৬ নম্বর পদের জন্য সার্ভিস চার্জসহ ১১২ টাকা এবং ৭ নম্বর পদের জন্য সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বর থেকে জমা দিতে হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া ও সময়সীমা
আগ্রহী প্রার্থীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত তথ্য জানতে লিংকে ভিজিট করা যাবে।
আবেদন শুরু: ১৬ আগস্ট ২০২৬, সকাল ১০টা
আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা