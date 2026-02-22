ছবি: ব্র্যাকের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া
চাকরি

ব্র্যাকে এরিয়া সেলস ম্যানেজার পদে নিয়োগ

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের যেকোনো স্থানে কাজের সুযোগ রেখে এরিয়া সেলস ম্যানেজার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন এন্টারপ্রাইজ। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবসার সম্প্রসারণে এই নিয়োগ দেওয়া হবে।

চাকরির বিবরণ
 ১. পদের নাম: এরিয়া সেলস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: অনির্দিষ্ট
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থান

আবেদনে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
প্রাণিবিদ্যা / ডিভিএম / অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি / ভেটেরিনারি সায়েন্স / কৃষি / জীববিজ্ঞান বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। সেলস ও ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক পরিচালনায় দক্ষতা এবং বাজার বিশ্লেষণ ও কৌশলগত পরিকল্পনার জ্ঞান থাকতে হবে। কমপক্ষে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন-ভাতা
প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী।

আবেদনের নিয়ম
ব্র্যাক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৮ মার্চ ২০২৬

