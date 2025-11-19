পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে অনশনে ৪৭তম বিসিএস প্রিলি উত্তীর্ণদের একাংশ

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার তারিখ পেছানোর দাবিতে অনশন কর্মসূচি শুরু করেছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। আজ বুধবার বিকেল চারটায় শহীদ মিনারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে তাঁরা অনশন কর্মসূচির ঘোষণা দেন।
সংবাদ সম্মেলন শেষে আন্দোলনকারীরা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের দিকে মার্চ শুরু করলে শাহবাগে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। প্রায় এক ঘণ্টা পর সন্ধ্যা ছয়টার দিকে পুলিশ ব্যারিকেড সরিয়ে নিলে আন্দোলনকারীরা মিছিল নিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল পর্যন্ত যান। পরে শহীদ মিনারে ফিরে এসে সন্ধ্যা সাতটা থেকে তাঁরা অনশন শুরু করেন।
সংবাদ সম্মেলনে চাকরিপ্রার্থীরা দাবি করেন, লিখিত পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময় কোনোভাবেই যৌক্তিক নয়। পরীক্ষার জন্য দুই মাস একদমই কম সময়। যাঁরা প্রথমবারের মতো লিখিত পরীক্ষায় বসবেন, তাঁদের জন্য এটা অসম্ভব রকমের মানসিক চাপের কারণ হবে। পূর্ববর্তী বিসিএসগুলোতে লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ৬ মাস সময় দেওয়া হলেও এবার মাত্র ৪০ দিন দেওয়া হচ্ছে। এতে মেধাভিত্তিক প্রতিযোগিতা ব্যাহত হবে। চাকরিপ্রার্থীরা আরও বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা অনশন চালিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে সম্মিলিতভাবে লিখিত পরীক্ষা বর্জন করবেন।
উল্লেখ্য, ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা ২৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।