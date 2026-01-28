ন্যাশনাল স্কিলস ডায়ালগ ২০২৬-সংলাপে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, নীতি ও কর্মশক্তি উন্নয়ন খাতের নেতারা অংশগ্রহণ করেন
ন্যাশনাল স্কিলস ডায়ালগ অনুষ্ঠিত

শ্রম রপ্তানি থেকে দক্ষতা রপ্তানির দিকে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান

বাংলাদেশের দক্ষতা, কর্মসংস্থান ও কর্মপ্রস্তুতি নিয়ে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণের লক্ষ্যে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর হোটেল শেরাটন, বনানীতে অনুষ্ঠিত হলো ন্যাশনাল স্কিলস ডায়ালগ ২০২৬। এ সংলাপে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, নীতি ও কর্মশক্তি উন্নয়ন খাতের নেতারা অংশগ্রহণ করেন।

সংলাপে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশকে কেবল শ্রম রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে না দেখে দক্ষতা রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে উৎপাদনশীলতা, পেশাদারত্ব এবং স্বীকৃত দক্ষতার ওপর গুরুত্বারোপ করা জরুরি। আলোচনায় আরও বলা হয়, দক্ষতাকে একটি খাতভিত্তিক বিষয় হিসেবে নয়, বরং জাতীয় সম্পদ ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রেইনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি কে এম হাসান রিপন। তিনি বলেন, দক্ষতাই ভবিষ্যতের মুদ্রা। বাংলাদেশকে তার তরুণদের শুধু চাকরির জন্য নয়, বরং অভিযোজনক্ষমতা ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশের (এপিইউবি) সভাপতি মো. সবুর খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ডিগ্রিকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে এসে পাঠ্যক্রমে কর্মসংস্থানযোগ্যতা, শিল্প খাতের সংযোগ এবং দক্ষতা উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এতে গ্র্যাজুয়েটরা কর্মজীবনের জন্য আরও প্রস্তুত ও বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগিতামুখী হবেন।

সংলাপে বক্তব্য দেন ট্রেইনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের নির্বাহী সহসভাপতি ইউসুফ ইফতি। তিনি একটি স্বাধীন ও ভবিষ্যৎমুখী মানবসম্পদ উন্নয়ন কাঠামো গঠনের জরুরি প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেন। এ ছাড়া ট্রেইনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক লায়লা নাজনিন, সহসভাপতি মোহাম্মদ মোরাদ হোসেন এবং পরিচালক (ইনোভেশন) জিয়া উদ্দিন মাহমুদসহ সংগঠনের অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সংলাপে উপস্থিত ছিলেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ এম ইসলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএর পরিচালক অধ্যাপক ইরিন আখতার, খ্যাতিমান প্রশিক্ষক কাজী এম আহমেদ ও নীলুফার করিম, ক্রিয়েটিভ আইটির চেয়ারম্যান মনির হোসেন এবং জনতার দলের মুখপাত্র দেল এইচ খান। সংলাপ শেষে বক্তারা একটি দক্ষ, কর্মপ্রস্তুত ও ভবিষ্যৎমুখী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ধারাবাহিক, অরাজনৈতিক ও সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

