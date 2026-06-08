বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদের ২১৪ পদে আবেদন ৭ জুন থেকে শুরু হয়েছে। আবেদনের শেষ ৩০ জুন ২০২৬
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদের ২১৪ পদে আবেদন ৭ জুন থেকে শুরু হয়েছে। আবেদনের শেষ ৩০ জুন ২০২৬
চাকরি

নৌবাহিনীতে ৩০ ক্যাটাগরির বেসামরিক পদে বড় নিয়োগ, পদ ২১৪

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩০ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ২১৪। আবেদন ৭ জুন থেকে শুরু হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জুন ২০২৬।

পদের নাম ও বিবরণ—

১. কম্পিউটার অপারেটর  
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
২. জুনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
৩. উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ৯
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৪. স্টোর হাউসম্যান
পদসংখ্যা: ৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৫. সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৭
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৬. ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৭. সহকারী এক্সামিনার
পদসংখ্যা: ৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৮. লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৯. নার্স
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
১০. অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৩৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

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১১. স্টোরম্যান
পদসংখ্যা: ২৭
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১২. জুনিয়র টাইম কিপার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১৩. টেলিফোন অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১৪. প্রুফরিডার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১৫. ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৭) ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
১৬. ট্রেসার
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৭) ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
১৭. আয়া
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৭) ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
১৮. এমটি ক্লিনার
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৯) ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
১৯. ফায়ারম্যান
পদসংখ্যা: ৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৯) ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
২০. অফিস সহায়ক (গ্রেড-২)
পদসংখ্যা: ২৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

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২১. লস্কর
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২২. বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৩. ওয়ার্ডবয়
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৪. ফিল্ড হেলথ ওয়ার্কার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৫. গার্ডেনার
পদসংখ্যা: ১১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৬. অদক্ষ শ্রমিক
পদসংখ্যা: ৩৮
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৭. খাকরব
পদসংখ্যা: ৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৮. নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৯. কবলার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৩০. ওয়াসারম্যান
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা
৩০ জুন ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

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আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা http://bndcp.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

১ থেকে ১৪ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ১১২ টাকা;
১৫ থেকে ৩০ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।  
**আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৭ জুন ২০২৬, সকাল ১০.০০টা।
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩০ জুন ২০২৬, বিকেল ৫.০০টা।

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