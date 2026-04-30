মেঘনা ব্যাংকে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

বেসরকারি খাতের মেঘনা ব্যাংক পিএলসি তাদের ভবিষ্যৎ জনবল তৈরির লক্ষ্যে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি’ প্রোগ্রামে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকিং খাতে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। প্রার্থীরা আগামী ২৪ মে পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
যোগ্যতা ও শর্তাবলি
ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মেধাবী ও পরিশ্রমী প্রার্থীরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মানদণ্ড মেঘনা ব্যাংকের অফিশিয়াল ক্যারিয়ার পোর্টালে গিয়ে জানা যাবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে মেঘনা ব্যাংক ‘ইকুয়াল অপরচুনিটি এমপ্লয়ার’ নীতি অনুসরণ করে।
আবেদনের প্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীদের মেঘনা ব্যাংকের নির্ধারিত ক্যারিয়ার লিংকের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। সরাসরি বা ডাকযোগে কোনো হার্ডকপি আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। এ ছাড়া নিয়োগের ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের সুপারিশ বা ভুল তথ্য প্রদান প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ২৪ মে ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।