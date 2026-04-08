ব্র্যাকে কর্মকর্তা পদে চাকরি, আবেদন ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত

ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামে অ্যাডমিন ও অবকাঠামো কর্মকর্তা পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ এপ্রিল ২০২৬।
চাকরির বিবরণ-
পদের নাম: প্রশাসনিক ও অবকাঠামো কর্মকর্তা, মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল/আর্কিটেকচার/স্ট্রাকচারাল-সিভিল/ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর/ডিপ্লোমা। ন্যূনতম ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।
নির্মাণকাজ-সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং সরঞ্জামের জ্ঞান। কন্ট্রাক্টর এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা। 2D মডেলিংয়ে AutoCAD দক্ষতা।
কর্মস্থল
ব্র্যাক ফিল্ড অফিস
বেতন
নীতিমালা অনুযায়ী।
অন্যান্য সুবিধা
উৎসব বোনাস, অবদানভিত্তিক পেনশন, গ্র্যাচুইটি, পারফরম্যান্স বোনাস, মাতৃত্ব/পিতৃত্ব ছুটি, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা এবং নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৪ এপ্রিল ২০২৬
*চাকরিতে আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে