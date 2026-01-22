দুদকের চাকরির পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ‘উপসহকারী পরিচালক’ পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। কম্পিউটার (তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা এই মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। মৌখিক পরীক্ষা ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ (শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিদিন বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার মিডিয়া সেন্টারে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
প্রার্থীদের মুঠোফোনে এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার সময়সূচি জানানো হবে এবং মৌখিক পরীক্ষার জন্য নতুন কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না।
মৌখিক পরীক্ষার দিন যেসব কাগজপত্র আনতে হবে—
*শিক্ষাগত যোগ্যতার সব মূল সনদ।
*নাগরিকত্ব সনদের মূল কপি।
*প্রথম শ্রেণির গেজেটেড সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদের মূল কপি।
*জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধনপত্রের মূল কপি।
*চাকরিরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার অনাপত্তি পত্র।
*মুক্তিযোদ্ধা, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সনদের মূল কপি।
*পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত দুই কপি রঙিন ছবি, প্রবেশপত্র এবং আবেদনপত্রের কপিসহ সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সত্যায়িত এক সেট ফটোকপি।