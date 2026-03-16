নার্স
চাকরি

দশম গ্রেডের মিডওয়াইফ পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মিডওয়াইফ পদের (১০ম গ্রেড) প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ২ ও ৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আজ সোমবার (১৬ মার্চ ২০২৬) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

Also read:কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বড় নিয়োগ, পদ ১৯১

মৌখিক পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য

পদের নাম: মিডওয়াইফ (১০ম গ্রেড)

তারিখ ও সময়: ২ এপ্রিল ২০২৬ এবং ৭ এপ্রিল ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে।

কেন্দ্র: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

১.

মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে শিক্ষাগত যোগ্যতার সব মূল/সাময়িক সনদ, নার্সিং কাউন্সিলের সনদ, প্রবেশপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, নাগরিকত্ব সনদ এবং চাকরিরত প্রার্থীকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল স্বাক্ষরিত ছাড়পত্রের মূল কপি দাখিল করতে হবে।

Also read:তথ্য মন্ত্রণালয়ে ৬৮ পদে নিয়োগ, আবেদন শুরু ১ এপ্রিল

২.

প্রার্থীদের মূল আবেদনপত্র, অর্থাৎ BPSC Form 5A (Applicant’s Copy) কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদির ১ সেট মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে হবে।

এ ছাড়া মিডওয়াইফারি বিষয়ে স্নাতক বা ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি সনদ না থাকায় ৩ জন এবং নার্সিং রেজিস্ট্রেশন সনদ দেরিতে ইস্যু হওয়ায় ১০৮ জনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে।

* বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

Also read:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ওবায়দুল ইসলাম, ইউজিসির চেয়ারম্যান মামুন আহমেদ
আরও পড়ুন