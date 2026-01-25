চাকরি

সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ফল কবে, জানালেন এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান

প্রথম আলো ডেস্ক

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সপ্তম নিয়োগ (বিশেষ) বিজ্ঞপ্তির ফলাফল প্রকাশ হতে পারে চলতি সপ্তাহে। ফলপ্রস্তুতের কাজ চলছে। প্রথম আলোকে এ তথ্য জানিয়েছেন এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান মো. আমিনুল ইসলাম।

মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ফলাফল তৈরির প্রক্রিয়া প্রায় শেষ। আগামী মঙ্গলবার বা বুধবার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ৬৭ হাজার ২০৮টি শূন্য পদের বিপরীতে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু গত ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে। সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (বিশেষ) আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ।

এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ পেতে এবার আবেদন করেছেন প্রায় ২১ হাজার চাকরিপ্রত্যাশী। এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ৬৭ হাজার ২০৮টি শূন্য পদের বিপরীতে এই আবেদন জমা পড়েছে।

