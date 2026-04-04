ব্যাংক এশিয়ায় চাকরি, আবেদন ১২ এপ্রিল পর্যন্ত

ব্যাংক এশিয়া পিএলসিতে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বেসরকারি খাতের অন্যতম ব্যাংকটি ‘কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ইঞ্জিনিয়ার (আপ টু এভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১২ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন এ পদে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্যাংক এশিয়া পিএলসি
পদের নাম: কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ইঞ্জিনিয়ার (আপ টু এভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি
অভিজ্ঞতা: ৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত দেখতে এবং আবেদনের পদ্ধতি জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।