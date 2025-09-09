ইউনেসকোতে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের উন্নয়ন ও ভাষা সংরক্ষণে কাজের জন্য জনবল নেবে ইউনেসকো। এ সংস্থার ঢাকা অফিসে যোগাযোগ ও তথ্য বিষয়ে কর্মসূচি কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।
পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা, তথ্যপ্রাপ্তি, ভাষা ও প্রামাণ্য ঐতিহ্য সংরক্ষণ, গণমাধ্যম শিক্ষার মতো কার্যক্রমে যুক্ত থাকবেন। পাশাপাশি প্রকল্প পরিকল্পনা, প্রতিবেদন তৈরি, অগ্রগতি মূল্যায়ন ও অংশীদার সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করবেন।
প্রার্থীর গণযোগাযোগ, সাংবাদিকতা বা জনসংযোগ বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা আবশ্যক।
চুক্তিভিত্তিক এই নিয়োগ প্রথমে ছয় মাসের জন্য হবে। পারফরম্যান্স ভালো হলে নবায়নের সুযোগ থাকবে। আবেদন করতে হবে অনলাইনে। শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
এক নজরে
প্রতিষ্ঠান: ইউনেসকো ঢাকা অফিস
পদ: যোগাযোগ ও তথ্য বিষয়ে কর্মসূচি কর্মকর্তা
চুক্তির মেয়াদ: ছয় মাস (নবায়নযোগ্য)
যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর, অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা
শেষ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আবেদন: UNESCO careers website.