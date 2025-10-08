ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশে ৪ ঘণ্টার খণ্ডকালীন চাকরি, আবেদন শেষ ৯ অক্টোবর

ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)–এ নিয়োগের আবেদন চলছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘মেডিকেল রিটেইনার’ পদে খণ্ডকালীন লোকবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: মেডিকেল রিটেইনার
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) স্বীকৃত মেডিকেল কলেজ থেকে ন্যূনতম এমবিবিএস ডিগ্রিধারী হতে হবে।
মেডিসিন বিষয়ে এফসিপিএস/এমআরসিপি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অভিজ্ঞতা: চিকিৎসাকাজে কমপক্ষে সাত বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার শর্ত শিথিলযোগ্য।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৬২ বছর।
মাসিক রিটেইনার ফি: ৪৫,০০০ টাকা।
উৎসব বোনাস: মাসিক রিটেইনার ফির ৫০ শতাংশ হারে দুটি ঈদ উৎসবে বোনাস দেওয়া হবে।
নববর্ষ ভাতা: মাসিক রিটেইনার ফির ২০ শতাংশ হারে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে নববর্ষ ভাতা প্রদান করা হবে।
চাকরির বৃত্তান্ত
* সপ্তাহের প্রতি কার্যদিবসে সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত নির্ধারিত কার্যালয়ে উপস্থিত থেকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে হবে। অফিসে উপস্থিত থাকার জন্য কোনো প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
* প্রয়োজনে কর্মচারীরা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মেডিকেল রিটেইনার তাঁর ব্যক্তিগত চেম্বারে চিকিৎসাসেবা প্রদান করবেন এবং এ বাবদ প্রতি ভিজিটের জন্য তিনি ২৫০ টাকা ফি প্রাপ্য হবেন।
* প্রতি পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করতে পারবেন।
* নিয়োগের মেয়াদ ১ (এক) বছর, যা শেষ হওয়ার পর নবায়নযোগ্য।
* রিটেইনারশিপ উভয় পক্ষের ১ (এক) মাসের নোটিশে বাতিল করা যাবে।
আবেদনপদ্ধতি: প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সঙ্গে জীবনবৃত্তান্ত, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, নাগরিকত্ব সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন সনদ, সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সনদের সত্যায়িত অনুলিপি এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: উপমহাব্যবস্থাপক, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ, প্রধান কার্যালয়, বিডিবিএল ভবন (লেভেল # ১৪), ৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ অক্টোবর ২০২৫।