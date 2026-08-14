চাকরি

৪৭তম বিসিএস প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, করতে হবে যে যে টেস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

৪৭তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২৪–এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনীত ১ হাজার ৩৩৪ জন প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলি প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য পরীক্ষার তারিখ ও সময়—
২২ আগস্ট থেকে ২৪ আগস্ট তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক প্রার্থীকে নির্ধারিত পরীক্ষার তারিখের পূর্বের কর্মদিবসে সকাল ১০টার মধ্যে ডোপটেস্ট সম্পন্ন করতে হবে।

পরীক্ষার স্থান—
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ ঢাকার মোট ৯টি বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতালে এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হবে।

ফি–সংক্রান্ত তথ্য—
স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা এ-চালানের (কোড: ১৪৪১২৯৯) মাধ্যমে জমা দিতে হবে এবং মেডিকেল বোর্ডের ফি বাবদ অতিরিক্ত নগদ ৫০ টাকা বোর্ডে দাখিল করতে হবে।

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প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নির্দেশিকা—
*পিএসসি কর্তৃক প্রদত্ত প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ছবিসহ প্রবেশপত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।
*পরীক্ষার পূর্বের ৫ কর্মদিবসের মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সিবিসি, এফবিএন/আরবিএস, ইসিজি, ভিডিআরএল, এইচআইভি, এইচবিএসএজি–সহ (CBC, ECG, HIV, HBsAg) নির্ধারিত পরীক্ষাগুলোর রিপোর্ট সংগ্রহ করে সঙ্গে আনতে হবে।

*স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় ও তারিখ দেখুন এখানে

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