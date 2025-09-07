চাকরি

৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি টেস্ট (এমসিকিউ টাইপ) ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবার ঢাকাসহ ৮টি বিভাগীয় শহরে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২ পর্যন্ত ২ ঘণ্টার এ পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন আজ রোববার পরীক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশনা কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে।

নির্দেশনাগুলো হলো—

১. সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের মধ্যে সব প্রার্থী হলে প্রবেশ করবেন। উল্লেখ্য, সাড়ে ৯টার পর পরীক্ষার হলে প্রবেশের সব গেট/ফটক বন্ধ হয়ে যাবে।

২. পরীক্ষা হলে বইপুস্তক, সব প্রকার ঘড়ি, মোবাইল ফোন, সায়েন্টিফিক/প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক/ক্রেডিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস, গয়না, ব্রেসলেট ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ সামগ্রীসহ কোনো প্রার্থী পরীক্ষা হলে প্রবেশ করতে পারবেন না।

৩. পরীক্ষা হলের গেটে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-পুলিশের উপস্থিতিতে প্রবেশপত্র এবং মেটাল ডিটেক্টরের সাহায্যে মোবাইল ফোন, ঘড়ি, ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ নিষিদ্ধ সামগ্রী তল্লাশির মধ্য দিয়ে প্রার্থীদের পরীক্ষা হলে প্রবেশ করতে হবে।

৪. পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের কানের ওপর কোনো আবরণ রাখা যাবে না, কান খোলা রাখতে হবে। কানে কোনো ধরনের হিয়ারিং এইড ব্যবহারের প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শপত্রসহ পূর্বাহ্ণে কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৫. পরীক্ষা হলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার লক্ষ্যে হাজিরা তালিকায় প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর জোড় ও বিজোড়ে বিন্যস্ত করে এবং প্রতিটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর কক্ষওয়ারি দৈবচয়ন (Random) ভিত্তিতে সাজিয়ে হাজিরা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। দৈবচয়ন (Random) প্রক্রিয়ায় নিজ আসন ও কক্ষ চিহ্নিত করা কিছুটা সময়সাপেক্ষ। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিজ আসন ও কক্ষ চিহ্নিত করার জন্য প্রার্থীদের পর্যাপ্ত সময় হাতে নিয়ে নিজ নিজ পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

গত বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদনকারী প্রার্থীদের প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল ২০২৪ সালে। এই বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার পদে ৩ হাজার ৪৮৭ জন এবং নন-ক্যাডার পদে ২০১ জনকে নিয়োগ দেওয়ার কথা। পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন পৌনে চার লাখ চাকরিপ্রার্থী।

