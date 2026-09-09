ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৮ সেপ্টেম্বর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদে মোট দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ: পরিসংখ্যান বিভাগ।
পদসংখ্যা: ২
পরিসংখ্যানে বিএস এবং এমএস উভয় ডিগ্রিতে প্রথম শ্রেণি অথবা ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.৫০ (৪.০০-এর মধ্যে) থাকতে হবে। এসএসসি ও এইচএসসি—উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ অথবা ন্যূনতম জিপিএ ৪.২৫ (৫.০০-এর মধ্যে) থাকতে হবে।
কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ৩ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা; অথবা অন্তত ২ বছরের পোস্টডক্টরাল গবেষণার অভিজ্ঞতা; অথবা কোনো স্বনামধন্য গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে রিসার্চ/সায়েন্টিফিক অফিসার বা সমমানের পদে অন্তত ৬ বছরের গবেষণার অভিজ্ঞতা।
পিএইচডিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ১ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল
(গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা।
চাকরির ধরন
পূর্ণকালীন।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
৭৫০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬
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