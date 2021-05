অর্থনীতি ২য় পত্র | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায় ৪

২৩. টমাস রবার্ট ম্যালাথাস কোন দেশের অর্থনীতিবিদ?

ক. ফ্রান্স খ. ইটালি

গ. জাপান ঘ. ইংল্যান্ড

২৪. ‘An Essay on the Principles of population’ গ্রন্থটি কার?

ক. টিম বার্নাস লি

খ. টমাস রবার্ট ম্যালাথাস

গ. এডওয়ার্ড ওয়েস্ট

ঘ. হেনরী সিজউক

২৫. জনসংখ্যার ঘনত্বের সূত্র কোনটি?

ক. ​DP = ​ TP _ TA ​​

খ. ​DP = ​ TA _ TP ​​

গ. ​DP = TP − TA​

ঘ. ​DP = TP × TA​