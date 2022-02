এইচএসসি ২০২২ - অর্থনীতি ১ম পত্র | অধ্যায় ১০ : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায় ১০

১. যে বস্তু দেনাপাওনা মেটানোর কার্যে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়, তাকে কী বলা হয়?

ক. অর্থ খ. দ্রব্য

গ. চাহিদা ঘ. উপযোগ

২. অর্থ এমন একটি জিনিস, যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সবার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে। এ সংজ্ঞাটি কার?

ক. অর্থনীতিবিদ Crowther

খ. অর্থনীতিবিদ Sayers

গ. অর্থনীতিবিদ Robertson

ঘ. অর্থনীতিবিদ J M Keynes

৩. বাংলাদেশের হিসাবগত মুদ্রার নাম কী?

ক. দিনার খ. টাকা

গ. ডলার ঘ. কয়েন

৪. ব্যাংকের চেক, প্রাইজবন্ড কোন ধরনের মুদ্রা?

ক. হিসাবগত মুদ্রা খ. প্রকৃত মুদ্রা

গ. বিহিত মুদ্রা ঘ. ঐচ্ছিক মুদ্রা

৫. Money is a matter of functions four: a medium, a measure, a standard, a store. কে বলেছেন?

ক. Sayers খ. Robertson

গ. Crowther ঘ. J M Keynes

৬. অর্থের কার্যাবলিগুলো হলো—

i. বাণিজ্যিক কার্যাবলি

ii. সামাজিক কার্যাবলি

iii. মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭. ‘সামাজিক মর্যাদা’ অর্থের কোন ধরনের কার্যাবলির আওতাধীন?

ক. বাণিজ্যিক কার্যাবলি

খ. সামাজিক কার্যাবলি

গ. মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি

ঘ. অর্থনৈতিক কার্যাবলি

৮. নিকৃষ্ট মুদ্রা উত্কৃষ্ট মুদ্রাকে বাজার থেকে বিতাড়িত করে। অর্থনীতিতে এটি কোন বিধি নামে পরিচিত?

ক. চাহিদা বিধি

খ. জোগান বিধি

গ. গ্রেসান্সের মুদ্রা বিধি

ঘ. প্রান্তিক উপযোগ বিধি

৯. নগদ অর্থ হাতে রাখার ইচ্ছাকে কী বলে?

ক. আকাঙ্ক্ষা

খ. অর্থনীতি

গ. অর্থের চাহিদা

ঘ. সামগ্রিক চাহিদা

১০. অর্থের চাহিদাকে প্রধানত কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

সঠিক উত্তর:

অধ্যায় ১০: ১.ক ২. ৩.খ ৪.ঘ ৫.গ ৬.ঘ ৭.খ ৮.গ ৯.গ ১০.খ

শেখ আবু সাঈদ আবদুল্লাহ, প্রভাষক, কুমিল্লা অজিত গুহ মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লা