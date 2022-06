ফাইল পরিবর্তনের জন্য Password to modify বক্সে পাসওয়ার্ড লিখতে হবে। যদি ফাইল খুলতে এবং পরিবর্তন করতে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে চান, তবে Password to open বক্সেও একই পাসওয়ার্ড দিতে হবে। এবার Read-Only recommended এর পাশের বক্সে টিকচিহ্ন দিয়ে OK করে আবার পাসওয়ার্ড লিখে OK করতে হবে। এরপর মেইন সেভ অ্যাজ ডায়ালগ বক্সে Save বাটনে ক্লিক করলেই ফাইলটিতে পাসওয়ার্ড যুক্ত হয়ে যাবে।