বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | সৃজনশীল প্রশ্ন

উত্তর

ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের ত্রাণ সাহায৵ প্রদানের লক্ষ্যেই ইউনিসেফ গঠিত হয়েছিল।

খ. UNDP ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও জাতিসংঘের সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও তদারকি করে থাকে। বাংলাদেশেও এর কার্যক্রম বিস্তৃত।

১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশ UNDP-র সহায়তা পেয়ে আসছে। UNDP-র কাজের ক্ষেত্র ৬টি, তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, সংকট মোকাবিলা, পরিবেশ উন্নয়ন, গ্রামাঞ্চলে আর্থসামাজিক উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাহায৵ ও সহযোগিতা করে আসছে।

গ. উদ্দীপকের প্রথমাংশে করোনাভাইরাসের প্রভাব মেকাবিলায় যে সংস্থা কাজ করছে তা হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO–এর পূর্ণ রূপ হলো The world Health organization.

১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল গঠিত হয় WHO। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে। মূলত বিশ্বের সব অংশের মানুষের জন্য সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও এর ব্যাপক কার্যক্রম বিস্তৃত। বিশেষ করে শিশুদের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করে ৬টি মারাত্মক রোগের হাত থেকে রক্ষা করছে। এ ছাড়া বিশ্বব্যপী সংক্রমণরোধে উক্ত সংস্থা ভূমিকা রাখছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখি কোভিড–১৯ বা করোনাভাইরাস একটি সংক্রামক ব্যাধি। এ ধরনের রোগ একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সংক্রমণ বাড়াতে থাকে। WHO এ ধরনের সংক্রমণ মোকাবিলার জন্য কাজ করে থাকে। বিশ্বব্যাপী জনগণের স্বাস্থ্য ঝঁুকি মোকাবিলার জন্য WHO সতর্ক করাসহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থাও করে থাকে। তাই উদ্দীপকের প্রথমাংশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO কে বোঝানো হয়েছে।