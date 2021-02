এসএসসি পরীক্ষা : সংশোধিত পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস

∎ ইংরেজি ১ম পত্র

Unit : 3,4,5,7,10,11.

Unseen Passage:

1. Information transfer

2. Summarizing 3. Matching .

Writing:

1. Writing a paragraph answering questions

2. Completing a story

3. Emails 4. Writing dialogue.

∎ ইংরেজি ২য় পত্র

Grammar :

1. Gap frilling activities with clues (prepositions, articles, parts of speech)

2. Gap frilling activities without clues (prepositions, articles, parts of speech)

3. Substitution table

4. Right forms of verbs

5. Changing sentences (change of voice, change of degrees,affirmative to negative , assertive to exclamatory, exclamatory to assertive, assertive to imperative)

6. Use of suffix and prefix

7. Tag questions 8. Punctuations.

Writing Part :

1. Writing CV with cover letter

2. Formal letters (complaint letter, notice, purchase order, responses to an order/requests etc.)

3. Writing paragraph.