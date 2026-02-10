নবীন বরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির স্প্রিং-২০২৬ সেমিস্টারের নতুন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নিল বিশ্ববিদ্যালয়টি
সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে স্প্রিং সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির (এসইইউ) স্প্রিং-২০২৬ সেমিস্টারে নতুন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) ইউনিভার্সিটির মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ মাহবুবুল ইসলাম।

উদ্বোধনী সেশনে আর্কিটেকচার, ইইই, সিএসই, টেক্সটাইল, আইসিটি এবং ফার্মেসি বিভাগের নবীন শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। এ সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির (বিইউবিটি) সাবেক অধ্যাপক মোহাম্মদ ফৈয়াজ খান। একই দিনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেশনে এসবিএস, এসএএসএস এবং এসএলের শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানানো হয়।

বক্তারা নবীন শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ বিভাগ ও অবস্থানকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তাঁরা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, জীবনের কোনো পর্যায়েই ব্যক্তিগত উন্নয়ন থামিয়ে রাখা উচিত নয়; বরং সব সময় নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে, যাতে কোনো সম্ভাবনাই হাতছাড়া না হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সহ–উপাচার্য অধ্যাপক এম. মোফাজ্জল হোসেন এবং রেজিস্ট্রার মেজর জেনারেল মো. আনোয়ারুল ইসলাম, এসইউপি, এনডিইউ, পিএসসি (অব.) এবং সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানরা।

অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির একাডেমিক পরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

