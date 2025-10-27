আরও একটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারি হলো

দেশের আরও একটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করা হয়েছে। আজ সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে এ–সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলাধীন ‘জে জে আই নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়’টি ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ হতে ‘জে জে আই সরকারি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়’ নামে সরকারি করা হলো। প্রচলিত বিধিবিধানের আলোকে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের আত্তীকরণ করা হবে। আত্তীকৃত শিক্ষক/কর্মচারীর চাকরি বদলিযোগ্য হবে না। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।