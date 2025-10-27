শিক্ষা

আরও একটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারি হলো

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দেশের আরও একটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করা হয়েছে। আজ সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে এ–সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলাধীন ‘জে জে আই নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়’টি ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ হতে ‘জে জে আই সরকারি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়’ নামে সরকারি করা হলো। প্রচলিত বিধিবিধানের আলোকে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের আত্তীকরণ করা হবে। আত্তীকৃত শিক্ষক/কর্মচারীর চাকরি বদলিযোগ্য হবে না। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

Also read:২০২৬ সালে ক্যাডেট কলেজে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, আবেদন শুরু ১ নভেম্বর
Also read:১৬৫ উপজেলায় স্কুল ফিডিং চালু হচ্ছে নভেম্বরে: মহাপরিচালক
আরও পড়ুন