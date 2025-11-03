ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস তিন কোটি টাকার মেগা স্কলারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছে
ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস তিন কোটি টাকার মেগা স্কলারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছে
শিক্ষা

ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ

এইচএসসি ও সমমান উত্তীর্ণদের জন্য ৩ কোটি টাকার স্কলারশিপ ঘোষণা

বিজ্ঞপ্তি

উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান এবং ‘এ’ লেভেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য তিন কোটি টাকার মেগা স্কলারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছে ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস।

এ বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা এখন দেশে থেকেই মালয়েশিয়ার ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন।

আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত। এটি মালয়েশিয়া ও আন্তর্জাতিক শিক্ষকদের সমন্বয়ে বৈশ্বিক পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরিচালিত।

এই স্কলারশিপ প্রোগ্রামের আওতায় যোগ্য শিক্ষার্থীরা ২০ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃত্তি পেতে পারেন, যা নির্ধারিত হবে তাঁদের এইচএসসি, সমমান ও ‘এ’ লেভেল পরীক্ষার ফল এবং একটি বিনা মূল্যের অনলাইন প্লেসমেন্ট টেস্টের মাধ্যমে। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা তাঁদের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে স্কলারশিপ নিয়ে আন্তর্জাতিক মানের ডিগ্রি অর্জনের পথ উন্মুক্ত করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীরা অনলাইনে নিবন্ধন করে বিনা মূল্যে প্লেসমেন্ট টেস্টে অংশ নিতে পারবেন নিম্নলিখিত লিংকে: https://ucsi-scholarship-form.web.app/

বিস্তারিত তথ্য, ভর্তিপ্রক্রিয়া ও প্রোগ্রামগুলো সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন:
https://www.bangladesh.ucsiuniversity.edu.my/

আরও পড়ুন