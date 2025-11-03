এইচএসসি ও সমমান উত্তীর্ণদের জন্য ৩ কোটি টাকার স্কলারশিপ ঘোষণা

উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান এবং ‘এ’ লেভেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য তিন কোটি টাকার মেগা স্কলারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছে ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস।
এ বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা এখন দেশে থেকেই মালয়েশিয়ার ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন।
আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত। এটি মালয়েশিয়া ও আন্তর্জাতিক শিক্ষকদের সমন্বয়ে বৈশ্বিক পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরিচালিত।
এই স্কলারশিপ প্রোগ্রামের আওতায় যোগ্য শিক্ষার্থীরা ২০ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃত্তি পেতে পারেন, যা নির্ধারিত হবে তাঁদের এইচএসসি, সমমান ও ‘এ’ লেভেল পরীক্ষার ফল এবং একটি বিনা মূল্যের অনলাইন প্লেসমেন্ট টেস্টের মাধ্যমে। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা তাঁদের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে স্কলারশিপ নিয়ে আন্তর্জাতিক মানের ডিগ্রি অর্জনের পথ উন্মুক্ত করতে পারবেন।
শিক্ষার্থীরা অনলাইনে নিবন্ধন করে বিনা মূল্যে প্লেসমেন্ট টেস্টে অংশ নিতে পারবেন নিম্নলিখিত লিংকে: https://ucsi-scholarship-form.web.app/
বিস্তারিত তথ্য, ভর্তিপ্রক্রিয়া ও প্রোগ্রামগুলো সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন:
https://www.bangladesh.ucsiuniversity.edu.my/