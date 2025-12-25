আগামী বছর থেকে বিভাগীয় পর্যায়ে জাবির ভর্তি পরীক্ষা: উপাচার্য

আগামী ২০২৬–২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) স্নাতক ভর্তি পরীক্ষা বিভাগীয় পর্যায়ের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করা হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাবি উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান।
উপাচার্য জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ থেকেই বিভাগীয় পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোনো কোনো বিভাগ এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, তা নির্ধারণে শিগগিরই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করা হবে। এ ছাড়া পরীক্ষা শিফট, ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর কাছে নির্দেশনা পাঠানোর পর চূড়ান্ত করা হবে বলে জানান তিনি।