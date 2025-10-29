ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে ৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে গত শনিবার (২৫ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত হয়েছে সপ্তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন (7th International Conference on Integrated Sciences - ICIS 2025)। এ সম্মেলন ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ও ইন্টারন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি (আওইউ) দ্য গাম্বিয়ার যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে।
সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ আহমদ সোবহানী। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিজ্ঞান, ব্যবসা, প্রযুক্তি ও শিক্ষাক্ষেত্রে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এ ছাড়া ভিডিও বার্তা প্রদান করেন আওইউ দ্য গাম্বিয়ার আচার্য অধ্যাপক আবু আমিনা বিলাল ফিলিপস এবং অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মো. সবুর খান।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খন্দকার মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি এবং অধ্যাপক আবুল হাসান এম সাদেক, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।
এ ছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সিটি ইউনিভার্সিটি, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের উপাচার্য, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির প্রধান উপদেষ্টা এবং ইন্টারন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি দ্য গাম্বিয়ার ডেপুটি ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিকস) অধ্যাপক মুহাম্মদ আহসান। আরও উপস্থিত ছিলেন রহিমআফরোজ বাংলাদেশ লিমিটেডের গ্রুপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়াজ রহিম।
সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মুহাম্মদ ইমাদুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড, বাংলাদেশ সরকার। এ ছাড়া মো. মুশাররফ হোসেন, উপদেষ্টা (এইচআর), আইসিডিডিআরবি এবং সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশন অনুষ্ঠানে ডিস্টিংগুইশড স্পিকার হিসেবে বক্তব্য দেন।
সম্মেলনের কনভেনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অ্যধাপক শফিকুর রহমান, ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান, আইওইউ দ্য গাম্বিয়া এবং কো-কনভেনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আবু বিন ইহসান, চেয়ারপারসন ও সহযোগী অধ্যাপক, ফার্মেসি বিভাগ, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। এ ছাড়া কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অ্যধাপক আফরোজা বুলবুল, পরিচালক, রিসার্চ ও পাবলিকেশন্স, আইওইউ দ্য গাম্বিয়া।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, পেপার প্রেজেন্টার, কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।