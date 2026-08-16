এশিয়ায় শীর্ষে, বিশ্বে ষষ্ঠ—গ্রিন ইউনিভার্সিটির মার্স রোভার

একটি স্বপ্ন, কিছু তরুণের সাহস এবং শেষ পর্যন্ত হাল না ছাড়ার মানসিকতা—এই তিনের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক স্পেস রোবোটিকস প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেয়েছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (জিইউবি) মার্স রোভার টিম। তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় অনুষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ অ্যানাটোলিয়ান রোভার চ্যালেঞ্জ (এআরসি) ২০২৬-এ ২০টি ফাইনালিস্ট দলের মধ্যে বিশ্বে ষষ্ঠ হয়েছে দলটি। একই সঙ্গে এশিয়ার অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে দলটি।
প্রতিযোগিতাজুড়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দৃঢ়তা, সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা, অধ্যবসায় এবং দলগত চেতনার স্বীকৃতি হিসেবে জিইউবি মার্স রোভার টিম পেয়েছে মর্যাদাপূর্ণ ‘মোস্ট রেজিলিয়েন্ট টিম’ সম্মাননা।
২৯ জুলাই থেকে ১ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত আঙ্কারায় অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। শুরুতে ৪০টির বেশি আন্তর্জাতিক দল প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেও কঠোর বাছাইয়ের পর মাত্র ২০টি দল ফাইনালে জায়গা করে নেয়।
গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন এ অর্জনে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ‘আজকের এই অর্জন শুধু গ্রিন ইউনিভার্সিটির নয়, সমগ্র বাংলাদেশের। বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ স্পেস রোবোটিকস প্রতিযোগিতায় বিশ্বে ষষ্ঠ স্থান অর্জন, এশিয়ার সেরা দল হিসেবে স্বীকৃতি এবং “মোস্ট রেজিলিয়েন্ট টিম” সম্মাননা লাভ আমাদের শিক্ষার্থীদের মেধা, অধ্যবসায় ও উদ্ভাবনী শক্তির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। আমাদের শিক্ষার্থীরা আবারও প্রমাণ করেছে, সঠিক দিকনির্দেশনা, গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা এবং নিরলস পরিশ্রম থাকলে বাংলাদেশের তরুণরাও বিশ্বসেরাদের সঙ্গে সমানতালে প্রতিযোগিতা করতে পারে। আমি আমাদের মার্স রোভার টিমের প্রত্যেক সদস্য, উপদেষ্টা, শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।’
সহ-উপাচার্য অধ্যাপক খাজা ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ বলেন, শেষ মুহূর্তে ভিসা পাওয়া, সীমিত সময়ের মধ্যে প্রস্তুতি নেওয়া এবং নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেও আমাদের শিক্ষার্থীরা যে সাফল্য অর্জন করেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয় ও অনুপ্রেরণাদায়ক। এই অর্জন আবারও প্রমাণ করে, দৃঢ় সংকল্প, অধ্যবসায় ও দলগত প্রচেষ্টা থাকলে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও বিশ্বমঞ্চে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারে।
ছয়জনের কাঁধে ছিল বড় দায়িত্ব—
তুরস্কের প্রতিযোগিতায় দলের হয়ে মাঠে ছিলেন ছয়জন শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে স্টুডেন্ট টিম লিড রেজওয়ান ইনতেসার এবং ম্যানেজমেন্ট সাব-টিম লিড শাহরিয়ার বিন সালাম শিক্ষার্থী পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন। তুরস্কে দলের হয়ে অংশ নেন সফটওয়্যার অ্যান্ড অটোনমাস সাব-টিম লিড ময়নুল হাসান জিশান, মেকানিক্যাল ডিজাইন সাব-টিম লিড বিবেক দত্ত সর্গ, মেকানিক্যাল ফ্যাব্রিকেশন সাব-টিম লিড বিশাল দত্ত স্বপ্ন এবং ইলেকট্রিক্যাল সাব-টিম লিড মো. শাহরিয়ার মাহমুদ। বাংলাদেশ থেকে দলের কাজে যুক্ত ছিলেন মিডিয়া অ্যান্ড ব্র্যান্ডিং সাব-টিম লিড সাফি আলম এবং সায়েন্স সাব-টিম লিড মোছা. আফরিন আক্তার ইমাসহ অন্য সদস্যরা।