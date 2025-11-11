ড্যাফোডিলে পর্তুগিজ রাজবংশের প্রতিনিধি, লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ চুক্তি

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর ২০২৫) অনন্য গৌরবের মুহূর্তের সাক্ষী হলো। পর্তুগিজ রাজপরিবারের প্রধান ব্রাগঁজা ডিউক তাঁর রাজকীয় সফরে আজ সাভারের বিরুলিয়ায় ডিআইইউ ক্যাম্পাস ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটিতে যান।
এই সফরের আকর্ষণ ছিল লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের সঙ্গে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একটি কৌশলগত অংশীদারত্ব স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, যা ভবিষ্যতে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এ ছাড়া এই সফরের মাধ্যমে ফেয়ার পে চার্টারের বাংলাদেশ অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান মো. সবুর খানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে, যার লক্ষ্য হলো চা–সংস্কৃতি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বৈশ্বিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে একাডেমিক, সাংস্কৃতিক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক সহযোগিতা জোরদার করা। এ অংশীদারত্বের আওতায় ডিআইইউ টি মাস্টারিং (Tea Mastering) বিষয়ে একটি স্বল্পমেয়াদি কোর্স চালু করবে।
আরেকটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে ডিআইইউ ও পর্তুগিজ রাজপরিবারের প্রধানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে ‘ডিউক অব ব্রাগঁজা ইয়ুথ লিডারশিপ অ্যান্ড সার্ভিস প্রোগ্রাম–বাংলাদেশ চ্যাপ্টার’ শীর্ষক সমঝোতা স্মারক। এর থিম হলো ‘সেবার মাধ্যমে নেতৃত্ব’। সফরের অংশ হিসেবে ডিআইইউ ক্যাম্পাসে উদ্বোধন করা হয়েছে ‘ডিউক অব ব্রাগঁজা হেরিটেজ স্টুডিও’।
ব্রাগঁজা ডিউককে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় গার্ড অব অনার সম্মান। এরপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড্যাফোডিল ফ্যামিলি ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মো. সবুর খান। তিনি বলেন, ‘পর্তুগালের রাজপরিবারের এই সফর ও লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারত্ব ড্যাফোডিলের আন্তর্জাতিক উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করবে এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।’
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডাচেস ইসাবেল ইনেস দে হেরেদিয়া, প্রিন্স আফনসো দে সান্তা মারিয়া, লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের গ্রুপ চেয়ারম্যান স্যার শেখ আলিউর রহমান, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম আর কবির, সহ–উপাচার্য মোহাম্মদ মাসুম ইকবাল, কোষাধ্যক্ষ হামিদুল হক খান, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা।
উপাচার্য এম আর কবির বলেন, ‘আমরা তাঁর রাজকীয় আগমনে গর্বিত এবং বাংলাদেশের সঙ্গে পর্তুগালের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতাকে নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।’
সফরের অংশ হিসেবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়, যেখানে ড্যাফোডিলের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। বিজ্ঞপ্তি