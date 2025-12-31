খালেদা জিয়ার মৃত্যু: সরকারি ছুটিতে আজ বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্লাস-পরীক্ষা

সরকারি ছুটি ঘোষণার কারণে আজ বুধবার (৩১ ডিসেম্বর ২০২৫) দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে নির্বাহী আদেশে এক দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করে গতকাল মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘অ্যালোকেশন অব বিজনেস অ্যামং দ্য ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রিজ অ্যান্ড ডিভিশনস (সিডিউল ওয়ান অব দ্য রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬) রিভাইজড আপ টু এপ্রিল ২০১৭-এর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অংশের ৩৭ নম্বর ক্রমিকের অনুবলে সরকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আগামী ৩১ ডিসেম্বর, বুধবার নির্বাহী আদেশে এক দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করল। ছুটিকালীন সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে।’
খালেদা জিয়ার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের লক্ষ্যে মঙ্গলবার থেকে আগামীকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন দিনের শোক ঘোষণা করেছে। এ তিনদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত থাকছে। শোক পালনের অংশ হিসেবে অর্ধনমিত রাখা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর মৃত্যুতে মঙ্গলবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম, ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করেছে।
আজ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ হতে ২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তিন দিনের শোক পালন করবে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী আজ বুধবার সাধারণ ছুটির আওতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।
বুধবারের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে স্থগিত পরীক্ষার তারিখও ঘোষণা করা হয়েছে। এ পরীক্ষা আগামী ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।