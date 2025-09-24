সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে দুই দিনব্যাপী ‘ফার্মা ফেস্ট ২০২৫’ উদ্বোধন

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের মাল্টিপারপাস হলে আজ বুধবার শুরু হলো দুই দিনব্যাপী ‘ফার্মা ফেস্ট ২০২৫’। দেশের ৪০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০০–এর বেশি শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে এই অনুষ্ঠান দেশের ফার্মেসি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।
অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হেলথকেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ডিএমডি ও সিইও মুহাম্মদ হালিমুজ্জামান, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের পরিচালক, মার্কেটিং এহসান আজিজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জাকির আহমেদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ইউসুফ মাহবুবুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইসরাত জাহান বুলবুল চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক ফার্মেসি বিভাগ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সহ–উপাচার্য মো. মোফাজ্জল হোসেন, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক দেওয়ান মো. ফরিদ, রেজিস্ট্রার মেজর জেনারেল (অব.) মো. আনোয়ারুল ইসলাম, করপোরেট লিডার, ফার্মাসিস্ট, শিল্প বিশেষজ্ঞ, গবেষক, শিক্ষক, অ্যালামনাই ও ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি