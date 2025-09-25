এআইইউবিতে ম্যাগনা কার্টা অবজারভেটরি আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামের উদ্বোধন

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি) ক্যাম্পাসে দুই দিনব্যাপী ‘ইন্টারন্যাশনাল সিম্পোজিয়াম অন রেসপনসিভ অ্যান্ড রেসপনসিবল ইউনিভার্সিটি: গ্লোবাল পারস্পেকটিভস ফ্রম দ্য ম্যাগনা কার্টা অবজারভেটরি রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) এই সিম্পোজিয়াম এআইইউবি ক্যাম্পাসে শুরু হয়।
সিম্পোজিয়ামটির আয়োজন করেছে এআইইউবির ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স সেল (আইকিউএসি)। দুই দিনের (২৫-২৬ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে ইউরোপ ও এশিয়ার ছয়টি (আয়ারল্যান্ড, পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, ইউক্রেন, নর্থ মেসিডোনিয়া ও বাংলাদেশ) দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য, সহ-উপাচার্য এবং আইকিউএসি পরিচালকসহ দেড় শতাধিক অংশগ্রহণকারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
সিম্পোজিয়ামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন কারমেন জেড লামাগনা, সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, এআইইউবি এবং ডেভিড জে লক, সেক্রেটারি জেনারেল, ম্যাগনা কার্টা অবজারভেটরি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন; হাসানুল এ হাসান, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, এআইইউবি; ইশতিয়াক আবেদীন, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, এআইইউবি ও সেক্রেটারি জেনারেল এবং বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি (এপিইউবি) ও দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত অতিথি, এআইইউবির শিক্ষক ও কর্মকর্তারা।
সিম্পোজিয়ামের প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের (বিএসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এবং শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। এ ছাড়া সিম্পোজিয়ামে এআইইউবির শিক্ষার্থীরা তাঁদের বিভিন্ন গবেষণা উপস্থাপন করবেন। বিজ্ঞপ্তি