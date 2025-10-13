এশিয়ান থ্রোবল চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্সআপ ট্রফি অর্জন করল সাউথ পয়েন্ট স্পোর্টস ক্লাব

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের সুকুন অ্যারেনা ইনডোর কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এশিয়ান থ্রোবল প্রতিযোগিতা ২০২৫–এ বাংলাদেশের সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের ‘সাউথ পয়েন্ট স্পোর্টস ক্লাব’ রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। প্রতিযোগিতায় মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারতের পুরষ ও নারী থ্রোবল খেলোয়াড়েরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। এবারের আসরে পুরুষ ও নারী উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।
প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন এশিয়ান থ্রোবল ফেডারেশনের সভাপতি মুস্তাপা কামাল দাতো (মালয়েশিয়া)। এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এশিয়ান থ্রোবল ফেডারেশনের সহসভাপতি লতিফ উদ্দিন (ভারত) ও রেজাউল করিম (বাংলাদেশ)। রেফারি হিসেবে খেলা পরিচালনা করেন শ্রীলঙ্কার রমেশ মেহরাজ, ফায়াজ মারুফ ও মালয়েশিয়ার সলেহিন। বিজ্ঞপ্তি