শিক্ষা

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএড প্রোগ্রামের সুযোগ, যোগ্যতা স্নাতক পাস

পড়াশোনা ডেস্ক

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) স্কুল অব এডুকেশন পরিচালিত ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড) প্রোগ্রামে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে (ব্যাচ-২০২৬) ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
আবেদনের যোগ্যতা—
 অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
দরকারি তথ্য—
 ১. আবেদন ফি: ৭০০ টাকা মাত্র।
২. মৌখিক পরীক্ষার নম্বর: ২০।

আবেদনের তথ্য—
১. অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ: ১৪ নভেম্বর ২০২৫।
২. প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ: ২০ নভেম্বর ২০২৫।
৩. অনলাইনে প্রবেশপত্র প্রাপ্তির তারিখ: ২২ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ভর্তি পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত।
৪. মৌখিক পরীক্ষার তারিখ: ২৮ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
৫. মৌখিক পরীক্ষার স্থান: সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কেন্দ্র বা উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র।
৬. ফলাফল প্রকাশ: ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
৭. ভর্তির তারিখ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।

জেনে রাখুন—
১. নিজস্ব মুঠোফোন ও ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে আবেদন করতে হবে।
২. তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীরা কোর্স ফির শতকরা ৬০ ভাগ ছাড় পাবেন।
* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

