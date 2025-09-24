মেহেরপুর জেলা পরিষদের শিক্ষাবৃত্তি, এসএসসিতে জিপিএ ৪.৮০ প্রয়োজন

মেহেরপুর জেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ জেলার অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হবে। জেলা পরিষদের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা—
১. আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই মেহেরপুর জেলার স্থায়ী বাসিন্দা এবং সরকার অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করা নিয়মিত শিক্ষার্থী হতে হবে।
২. আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীকে ২০২৪ ও ২০২৫ সালের অনুষ্ঠিত এসএসসি বা এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় এবং ২০২৫ সালের অনুষ্ঠিত এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৮০ থাকতে হবে।
শিক্ষাবৃত্তির আবেদন—
১. আবেদনপত্রের নমুনা ফরম ওয়েবসাইট অথবা জেলা পরিষদ, মেহেরপুরের কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা যাবে।
২. নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে সরাসরি অথবা ডাকযোগে জেলা পরিষদ, মেহেরপুরের কার্যালয়ে পৌঁছাতে হবে।
৩. আবেদনপত্রের নির্ধারিত তারিখের পরে কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।
৪. অসম্পূর্ণ, ত্রুটিযুক্ত বা নির্ধারিত সময়ের পরে প্রাপ্ত আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
আবেদনের সঙ্গে যা লাগবে—
১. আবেদনপত্রের সঙ্গে মূল মার্কশিটের সত্যায়িত ফটোকপি, সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট ও এক কপি স্ট্যাম্প সাইজের সত্যায়িত ছবি, নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রধানের সুপারিশ ও প্রত্যয়নপত্র, নাগরিকত্ব সনদের মূল কপি এবং অভিভাবকের আয়ের উৎস ও বার্ষিক আয়বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র (প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত) অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে।
২. আবেদনপত্র নিজ হাতে পূরণ করতে হবে।
# আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ১২ অক্টোবর ২০২৫ ।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট