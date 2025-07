জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ, আইইএলটিএসে স্কোর ৬.৫ ও টোয়েফলে ৮৮ থাকলেই আবেদন

৫. সুপারভাইজার বা তত্ত্বাবধায়কের (স্বাক্ষর, নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ও ই–মেইল–সংবলিত) প্রতিস্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত (i) গবেষণা প্রস্তাব ও (ii) গবেষণা পরিকল্পনা। গবেষণা প্রস্তাবে; গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা (context, relevancy), গুরুত্ব (significance), আগের গবেষণাকর্মের সারমর্ম (literature review and cited reference), উদ্দেশ্যের; সুনির্দিষ্টতা, পরিমাপযোগ্যতা, অর্জনযোগ্যতা ও বর্তমান জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক (objectives' specification, miserableness, attainability, relationship with present state of knowledge), গবেষণার পদ্ধতি; গবেষণার উদ্দেশ্যের সঙ্গে পদ্ধতির সামঞ্জস্যতা, সঠিকতা, সীমাবদ্ধতা (methodology; alignment with research objective, appropriateness, transparent, challenges, specificity and credibleness) এবং গবেষণা পরিকল্পনায় গবেষণাকর্মের প্রতিটি ধাপের সময়বদ্ধ ছক (Gantt chart) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৬. প্রস্তাবিত অধ্যয়ন বা গবেষণা আবেদনকারীর বর্তমান বা সম্ভাব্য (বর্তমানে পেশাজীবী না হলে) পেশার সঙ্গে কীভাবে সম্পৃক্ত ও তাঁর পেশাগত উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখবে বা কীভাবে তাঁর বর্তমান কর্মস্থলে প্রয়োগ করবে বা দেশের উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখবে, তার বিস্তারিত বিবরণ।

৭. অন্য কোনো সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে উক্ত শিক্ষা বা গবেষণার জন্য কোনো প্রকার ফেলোশিপ বা অনুদান গ্রহণ করেন না, এ মর্মে প্রত্যয়ন।