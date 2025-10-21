শিক্ষা

বিইউএফটির শহিদ সেলিম তালুকদার সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে চেয়ারম্যানের ১০১টি বই উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির (বিইউএফটি) বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ফারুক হাসান আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর ২০২৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ সেলিম তালুকদার সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে ১০১টি বই উপহার দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক জ্ঞান সমৃদ্ধ করা এবং শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ও গবেষণার অনুপ্রেরণা জোগানোর লক্ষ্য ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিইউএফটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য আইয়ুব নবি খান; আন্তর্জাতিক মানবসম্পদ–বিশেষজ্ঞ তাদাশি ওতাকে; বিজ্ঞান ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আবদুল জলিল; ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক সিরাজুল করিম চৌধুরী, বিইউএফটির জনসংযোগ পরিচালক মুহাম্মদ ইমতিয়াজ; লাইব্রেরিয়ান হাজেরা রহমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাখাওয়াত হোসাইনসহ আরও অনেকে।

এ সময় ফারুক হাসান বলেন, পাঠাভ্যাস ও জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে ফ্যাশন ও টেক্সটাইল খাতের নতুন প্রজন্মকে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই বই প্রদান শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমাজকে গবেষণা, সৃজনশীলতা ও আজীবন শিক্ষার প্রতি আরও অনুপ্রাণিত করবে। বিজ্ঞপ্তি

Also read:এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ছে ১৫ শতাংশ, কার্যকর দুই ধাপে
আরও পড়ুন