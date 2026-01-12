ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি জনস্বাস্থ্য শিক্ষায় বাংলাদেশের সেরা

সাংহাই র্যাঙ্কিংয়ের ‘গ্লোবাল র্যাঙ্কিং অব একাডেমিক সাবজেক্টস ২০২৫’-এর পাবলিক হেলথ শিক্ষায় বাংলাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করেছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৫৭টি বিষয়কে এই র্যাঙ্কিংয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ন্যাচারাল সায়েন্স, লাইফ সায়েন্স, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রকৌশল শিক্ষা।
জনস্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে ৯৫ দশমিক ৯ স্কোর নিয়ে র্যাঙ্কিংয়ের ৩০১-৪০০তম অবস্থানের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ‘ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ’। বিশ্ববিদ্যালয়টির বিশ্বমানের পাঠদান, শক্তিশালী গবেষণা কার্যক্রম এবং বিশ্বের অনেকগুলো স্বনাধমন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাই এ অর্জনের মূল কারণ।
এই র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ থেকে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ছাড়াও জায়গা পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪০১–৫০০তম অবস্থানের মধ্যে রয়েছে।
সাংহাই র্যাঙ্কিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্বমানের শিক্ষক, বিশ্বমানের গবেষণা, গবেষণার গুণগত মান, গবেষণার প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক কোলাবোরেশন—ইত্যাদি ৯টি সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। ফলপ্রসু গবেষণা ক্যাটাগরিতে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি বিশ্বের অন্যতম সেরা সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে জায়গা করে নিয়েছে।
ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্যব্যবস্থা, নারী ও প্রজননস্বাস্থ্য, জলবায়ু ও স্বাস্থ্য, লিঙ্গসমতা এবং নীতিনির্ভর জনস্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা করে আসছে। এসব গবেষণা শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিভিন্ন নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশেও পরিচালিত হচ্ছে।
দুই দশকের বেশি সময় ধরে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা ও মাঠপর্যায়ের গবেষণার জন্য বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য সমস্যাগুলোকে কীভাবে বৈশ্বিক গবেষণা ও নীতিনির্ধারণের জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়, সে বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের ডেপুটি ডিন অধ্যাপক মলয় কান্তি মৃধা বলেন, ‘বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে শীর্ষ অবস্থান এবং বিশ্বে শীর্ষ ৪০০-তে জায়গা পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত গর্বিত। এই সফলতা আমাদের শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ আমাদের পার্টনারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল।’ তিনি আরও বলেন, ‘এই সফলতা জনস্বাস্থ্য বিষয়ে নেতৃত্ব তৈরি এবং প্রমাণভিত্তিক সমাধান উদ্ভাবনে আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করেছে।’
ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের প্রতিষ্ঠাতা ডিন এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য অধ্যাপক মোশতাক চৌধুরী বলেন, ‘এই অর্জন আমাদের বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য গবেষণার স্বীকৃতি।’
র্যাঙ্কিং সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন