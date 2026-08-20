সৌদিতে পবিত্র কোরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের চার সাফল্য, প্রথম জাকারিয়া—উজ্জ্বল দুই নারীও

সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত ৪৬তম কিং আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক কোরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি চার প্রতিযোগী সাফল্য পেয়েছেন। প্রতিযোগিতার চতুর্থ বিভাগে (ক্যাটাগরিতে) পবিত্র কোরআন মুখস্থ করে প্রথম হয়েছেন বাংলাদেশের মোহাম্মদ জাকারিয়া। একই বিভাগে নারীদের মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন বাংলাদেশের রাবিতা বিনতে রমজান।
এ ছাড়া নারীদের তৃতীয় বিভাগে সম্পূর্ণ কোরআন মুখস্থ করে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন বাংলাদেশের মাসফিরা বিনতে মাহমুদ। একই বিভাগে পুরুষদের মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন বাংলাদেশের শেখ মোহাম্মদ মাহমুদ আল–হাসান।
সৌদি সংবাদমাধ্যম আজেলের খবরে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এবারের প্রতিযোগিতায় ১৩৩টি দেশের ৩৩৪ প্রতিযোগী অংশ নেন। বিজয়ীদের মধ্যে মোট পুরস্কারের অর্থ এক কোটি সৌদি রিয়ালের বেশি।
কোরআন মুখস্থ, শুদ্ধতা ও সুরের সঙ্গে তিলাওয়াতের চতুর্থ বিভাগে মোহাম্মদ জাকারিয়া প্রথম হয়ে ১ লাখ ৫০ হাজার সৌদি রিয়াল (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪৮ লাখ ৮১ হাজার টাকা) পুরস্কার পেয়েছেন। লিবিয়ার হাম্মাম মুস্তফা আল–ওবাইদ জুরাইকান দ্বিতীয় ও কিরগিজস্তানের মিরবেকভ মুসা তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।
সম্পূর্ণ কোরআন হিফজ ও তিলাওয়াতের জন্য বাংলাদেশের শেখ মোহাম্মদ মাহমুদ আল–হাসান তৃতীয় স্থান অর্জন করে পেয়েছেন ১ লাখ ৮০ হাজার রিয়াল। এই বিভাগে লিবিয়ার নাজি আতিয়াহ নাজি বিন সুলাইমান প্রথম ও তিউনিসিয়ার মোহাম্মদ আল–হাদি আল–গারবি দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।
নারীদের তৃতীয় বিভাগে সম্পূর্ণ কোরআন মুখস্থ এবং উত্তম পরিবেশনা ও তিলাওয়াতের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এই বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন বাংলাদেশের মাসফিরা বিনতে মাহমুদ। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৮০ হাজার রিয়াল (৫৮ লাখ ৩৪ হাজার ৪৮০ টাকা)।
আলজেরিয়ার সাফা ইমান বিন ইয়াহইয়া প্রথম হয়ে দুই লাখ রিয়াল পেয়েছেন। ঘানার জয়নাব আবদুর রহমান দ্বিতীয় হয়ে পেয়েছেন ১ লাখ ৯০ হাজার রিয়াল।
নারীদের কোরআন মুখস্থের চতুর্থ বিভাগে বাংলাদেশের রাবিতা বিনতে রমজান তৃতীয় হয়েছেন। পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন ১ লাখ ৩০ হাজার রিয়াল (৪২ লাখ ৩০ হাজার ২০০ টাকা)।
এই বিভাগে প্রথম হয়েছেন মিয়ানমারের থিন জি মুন। ফিলিস্তিনের রুবা শাহির ইউসুফ ইউনুস দ্বিতীয়, ওমানের মাইসাম বিনতে আহমেদ বিন মোহাম্মদ বিন সারহান আল–হাবসিয়া চতুর্থ ও ইন্দোনেশিয়ার ফাহিমা নাজাহা আল–শরিফা পঞ্চম হয়েছেন।