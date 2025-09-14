ক্লাসে ফিরছে নেপালের জেন–জিরা

আন্দোলনের সপ্তাহখানেক পরেই আবার ক্লাসে ফিরছে নেপালের জেন–জি শিক্ষার্থীরা। সম্প্রতি দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভের কারণে স্কুলগুলো বন্ধ ছিল। সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আগামীকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) থেকে সরাসরি ক্লাস শুরু হবে। কাঠমান্ডু মহানগর কর্তৃপক্ষের (কেএমসি) শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কেশব গ্যাওয়ালি জানিয়েছেন, আজ রোববার থেকেই শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে ক্লাস শুরুর প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া পরিবেশ স্বাভাবিক করতে স্কুলগুলোকে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি পরীক্ষা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে কেএমসি জানিয়েছে, শিক্ষার্থীদের অবস্থার খোঁজ নিতে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে এবং পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত অভিভাবকের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
নিয়মিত পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কাটিয়ে ক্লাসে ফিরতে সহায়তার জন্য স্কুলগুলোতে মনোসামাজিক পরামর্শ দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যেসব শিক্ষার্থী অভিভাবকের সঙ্গে যাতায়াত করতে পারছে না, তাদের জন্য অনলাইন ক্লাস চালুর সুপারিশ করা হয়েছে।
দুর্নীতি, সরকারবিরোধী নিপীড়ন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে গত সপ্তাহে রাস্তায় নেমে আসে নেপালের তরুণ সমাজ। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী জলকামান, কাঁদানে গ্যাসের শেল, রাবার বুলেট এবং গুলি ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়। বিভিন্ন শহরে জারি করা হয় কারফিউ। বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৫১ জন নিহত হন। বিক্ষোভের মুখে গত মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেন কে পি শর্মা অলি। এরপর গত শুক্রবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে সুশীলা কারকিকে নিয়োগ দেওয়া হয়।