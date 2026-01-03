প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রুটিন প্রকাশ, ক্লাস চলবে যেভাবে

এক শিফট ও দুই শিফটে পরিচালিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক রুটিন প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এ রুটিন প্রকাশ করেছে। রুটিনে এক শিফটের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রতিদিন চারটি পিরিয়ড ও তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ছয়টি পিরিয়ড হবে। আর দুই শিফটের স্কুলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রতিদিন চারটি পিরিয়ড ও তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে পাঁচটি পিরিয়ড করতে হবে শিক্ষকদের।
প্রকাশিত রুটিনের সাধারণ নির্দেশনায় বলা হয়েছে, প্রধান শিক্ষকেরা নিজ নিজ বিদ্যালয়ের সুবিধা অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়ের পিরিয়ডে বরাদ্দ করা সময় ঠিক রেখে রুটিন পরিবর্তন করতে পারবেন। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণি—বাংলা, ইংরেজি ও গণিত সপ্তাহে পাঁচ দিন, ধর্ম শিক্ষা সপ্তাহে তিন দিন; বিজ্ঞান সপ্তাহে চার দিন। তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণি—শিল্পকলা সপ্তাহে দুই দিন। চতুর্থ শ্রেণি—শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা সপ্তাহে দুই দিন। ৫ম শ্রেণি—শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা সপ্তাহে এক দিন।
তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণি—পঠন ও লিখনদক্ষতা উন্নয়নের ক্লাস সপ্তাহে এক দিন। রুটিনে বিভিন্ন সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের (হাতের লেখা, গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, কুইক-কুইজ, উদ্ভাবনী আইডিয়া, বিজ্ঞান, ইংলিশ স্পিকিং, এসআরএম, কাবিং ইত্যাদি প্রতিযোগিতা) সুযোগ রয়েছে। নিরাময়মূলক কাজ, এসআরএম সপ্তাহে দুই দিন।
প্রধান শিক্ষকেরা সুবিধাজনক সময়ে স্টাফ মিটিং আয়োজন করবেন। প্রতিটি প্রান্তিক মূল্যায়ন চলাকালীন প্রধান শিক্ষক সুবিধা অনুযায়ী লিখিত, মৌখিক বা ব্যবহারিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন সময় বা ভৌগোলিক অবস্থা বা জরুরি পরিস্থিতি বিবেচনা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্থানীয় পর্যায়ে রুটিনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যেতে পারে।
যেকোনো ধরনের মূল্যায়ন কার্যক্রমের উত্তরপত্র এক বছর সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি বিষয়ে তিন প্রান্তিকের গড় নম্বর চূড়ান্ত প্রাপ্ত নম্বর হিসেবে বিবেচিত হবে। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শী, দক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দিয়ে প্রথম-পঞ্চম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে, যাতে তিনি (শিক্ষক) শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য দায়বদ্ধ থাকেন।
২০২৬ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ের মোট কর্মদিবস ও সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন প্রণয়নে প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেসব বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী রয়েছে, সেসব বিদ্যালয় রুটিনে উল্লিখিত সময়ে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় (তৃতীয় শ্রেণি) রচিত পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।