জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়: ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষে ১ বিষয় পাসসহ চার দফা দাবিতে কর্মসূচি

এক বিষয় পাস নিশ্চিতকরণসহ চার দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষ ২০২৩–এর শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে এ কর্মসূচি শুরু হয়।
চার দফা দাবির কথা জানিয়ে শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘আমরা ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ প্রায় ছয় বছরে স্নাতক (ডিগ্রি) শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারিনি। সেশনজট, পরীক্ষা বিলম্ব, ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা, দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান, করোনা মহামারিসহ নানা সমস্যার কারণে আমাদের শিক্ষাজীবন অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘায়িত হয়েছে।
‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষের পুনর্মূল্যায়ন–সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলাফল গত ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু ফলাফল প্রকাশের পরও বহু নিয়মিত ও মেধাবী শিক্ষার্থী সামান্য নম্বরের ব্যবধানে অকৃতকার্য হিসেবে রয়ে গেছেন। এতে আমাদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এবং শিক্ষাজীবন চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।’
শিক্ষার্থীদের দাবি, উক্ত ফলাফল সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগতভাবে মূল্যায়িত হয়নি। তাঁরা স্বচ্ছ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে পরীক্ষার খাতা দেখার সুযোগ প্রদান এবং ফলাফল পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।
শিক্ষার্থী গোলাম মাওলা বলেন, ‘প্রকাশিত ফলাফল পুনর্মূল্যায়ন করা শিক্ষার্থীদের গ্রেস মার্ক প্রদানের মাধ্যমে পাস নিশ্চিত করতে হবে। এক বিষয় আটকে থাকা শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে বিবেচনায় রেখে পাস নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষার উত্তরপত্র শিক্ষার্থীদের দেখার সুযোগ প্রদান করতে হবে এবং দ্রুত ফলাফল প্রকাশ করে শিক্ষার্থীদের প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্সে ভর্তির সুযোগ প্রদান করতে হবে।’